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Врачи рассказали, как избавиться от опасного последствия COVID-19

Понедельник 16 ноября 2020 18:32
Врачи рассказали, как избавиться от опасного последствия COVID-19
Как восстановить легкие после коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Медики считают, что дыхательная гимнастика и специальные тренажеры помогут пациентам с реабилитацией после COVID-19

Коронавирусная инфекция существенно ударяет по организму и нередко приводит к критическим состояниям. Больные испытывают обострения хронических заболеваний, а также переживают определенные изменения в организме, вызванные борьбой с внешним агентом. Так или иначе, в большинстве случаев страдают легкие, которые восстановить впоследствии не так просто. Ускорить восстановление легких после перенесенного COVID-19 помогут различные техники, объясняют врачи.

Врач считает, что хорошие результаты для реабилитации могут дать специальная дыхательная гимнастика, а также тренажеры. Об этом медик аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала "Аргументам и Фактам".

Гимнастику можно выполнять самостоятельно в положении лежа и сидя или в медицинском центре под присмотром специалиста. Упражнения надо делать несколько раз в день. Один из вариантов — гимнастика Александры Стрельниковой. Для лечения дыхательной недостаточности и снижения вирусной нагрузки эффективны ингаляции термическим гелиоксом в условиях клиники. При этом для того, чтобы увидеть результаты, необходимо время.

"Изменения на стадии рассасывания очага воспаления какой-то длительный период сохраняются на стадии легочного фиброза. Он проходит не так быстро — может быть обратное развитие от полугода до двух лет", — отмечает врач-пульмунолог Александр Карабиненко.

Врачи предупреждают, что вернуться к полноценной работе, особенно если она связана с тяжелыми физическими нагрузками, будет сложно до полного выздоровления.

Ранее врач назвал четыре симптома того, что вы переболели коронавирусом. Отличить болезнь от остальных можно по "пост-симптомам", подчеркивает медик.

До этого врач-отоларинголог рассказал, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.

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