Врачи рассказали, через сколько можно повторно подцепить COVID-19: рекордно быстрый срок

Повторное заболевание коронавирусом в среднем фиксируется после 3-4 месяцев после первого случая. Но зафиксированы случаи, когда повторно инфекция фиксировалась спустя полтора месяца после первого выздоровления.

Он уточнил, что рекордно-быстрое повторное заболевание было зафиксировано в единичных случаях.

"Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца", – сообщил Родина.

Отмечается, что Центр Общественного здоровья разработал проект приказа о эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В проекте документа, который уже направлен в Министерство здравоохранения, учреждение прописало определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

Сейчас в Украине зафиксировано более тысячи повторных заражений коронавирусом.

К слову, Оксфордский университет объявил о начале исследования, в рамках которого уже переболевших COVID-19 добровольцев заново заразят вирусом SARS-CoV-2. Эксперимент проводится для изучения реакции иммунной системы человека на повторное проникновение патогена в организм.