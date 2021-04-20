Врачи рассказали, через сколько можно повторно подцепить COVID-19: рекордно быстрый срок
Повторное заболевание коронавирусом в среднем фиксируется после 3-4 месяцев после первого случая. Но зафиксированы случаи, когда повторно инфекция фиксировалась спустя полтора месяца после первого выздоровления.
Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина "Укринформу".
Он уточнил, что рекордно-быстрое повторное заболевание было зафиксировано в единичных случаях.
"Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца", – сообщил Родина.
Отмечается, что Центр Общественного здоровья разработал проект приказа о эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В проекте документа, который уже направлен в Министерство здравоохранения, учреждение прописало определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.
Сейчас в Украине зафиксировано более тысячи повторных заражений коронавирусом.
К слову, Оксфордский университет объявил о начале исследования, в рамках которого уже переболевших COVID-19 добровольцев заново заразят вирусом SARS-CoV-2. Эксперимент проводится для изучения реакции иммунной системы человека на повторное проникновение патогена в организм.
Как мы писали ранее, в Харькове мужчина уже четыре раза с начала пандемии перенес коронавирус. Врач рассказал, в каких случаях такое возможно.