Врачи рассказали, как быстро восстановить обоняние при коронавирусе

Потеря обоняния при коронавирусе - очень часто встречающийся симптом у пациентов.

Медик рекомендует восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Для этого нужно промывать нос солевыми растворами и увлажнять воздух в комнате.



"Для этого нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", - рассказал Ходжаев.

Также врач отмечает, что восстановить нервные клетки поможет употребление витаминов группы B. Их нужно принимать внутрь. Также следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь.

Кстати, коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы. Так, длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. У некоторых пациентов обоняние возвращается спустя полгода.

"В качестве лечения тут стоит проводить "туалет полости носа" - обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент - применение препаратов, которые называются "топические стероиды" - гормоны, задача которых - оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам", - отметил медик.