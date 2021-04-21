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Врачи рассказали, как быстро восстановить обоняние при коронавирусе

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 10:54
Врачи рассказали, как быстро восстановить обоняние при коронавирусе Как быстро восстановить нюх (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Потеря обоняния при коронавирусе - очень часто встречающийся симптом у пациентов.

Отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как быстрее вернуть нюх.

Медик рекомендует восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Для этого нужно промывать нос солевыми растворами и увлажнять воздух в комнате.

"Для этого нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", - рассказал Ходжаев.

Также врач отмечает, что восстановить нервные клетки поможет употребление витаминов группы B. Их нужно принимать внутрь. Также следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь.

Кстати, коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы. Так, длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. У некоторых пациентов обоняние возвращается спустя полгода.

"В качестве лечения тут стоит проводить "туалет полости носа" - обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент - применение препаратов, которые называются "топические стероиды" - гормоны, задача которых - оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам", - отметил медик.

Как мы ранее писали, врач раскрыл особенности искажения и потери обоняния при COVID-19.

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