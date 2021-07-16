Врачи перечислили самые тревожные признаки "побочек" от вакцинации: срочно к врачу!

Врачи рассказали о вероятных побочных реакциях при вакцинации от коронавируса. Некоторые из них, как покраснение и отек, быстро проходят и не должны вызывать беспокойства. Однако иногда стоит немедленно обращаться за помощью специалистов.

Реакции на прививки, которые обычно проходят за несколько дней:

покраснение, боль, отек в месте инъекции,

лихорадка или озноб,

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,

увеличение лимфатических узлов,

тошнота,

быстрая утомляемость,

бессонница,

головокружение.

В Минздраве говорят, что такие "побочки" проходят быстро, но за своим состоянием стоит следить, и в случае ухудшения обращаться к врачу.

Чего ни в коем случае делать нельзя, так это:

сбивать невысокую температуру,

лечиться антибиотиками самостоятельно.

Может возникнуть аллергия

Врачи говорят, что при прививке, редко, но может быть аллергическая реакция. Обычно она возникает сразу, поэтому медики просят подождать 15-30 минут. Чтобы в случае чего оказать помощь.

Опасные состояния, при которых требуется срочная помощь:

Врачи отмечают, что такие проявления могут быть признаками другой болезни, которая с вакцинацией совпала во времени. Вот эти симптомы: