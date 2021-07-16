Врачи перечислили самые тревожные признаки "побочек" от вакцинации: срочно к врачу!

Врачи рассказали о вероятных побочных реакциях при вакцинации от коронавируса. Некоторые из них, как покраснение и отек, быстро проходят и не должны вызывать беспокойства. Однако иногда стоит немедленно обращаться за помощью специалистов.
Об этом сообщает Минздрав.
В Минздраве говорят, что такие "побочки" проходят быстро, но за своим состоянием стоит следить, и в случае ухудшения обращаться к врачу.
Врачи говорят, что при прививке, редко, но может быть аллергическая реакция. Обычно она возникает сразу, поэтому медики просят подождать 15-30 минут. Чтобы в случае чего оказать помощь.
Врачи отмечают, что такие проявления могут быть признаками другой болезни, которая с вакцинацией совпала во времени. Вот эти симптомы:
Напомним, что в Украине две дозы вакцины получило уже более 1,3 миллиона человек.
Ранее украинский врач-иммунолог также назвал вакцину, которая защищает от коронавируса лучше всего.
Также ученые назвали симптомы COVID-19 у вакцинированных, тех, кто получил одну дозу и непривитых.