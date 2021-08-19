Врачи перечислили первые признаки рака кожи и назвали критический возраст

Рак кожи, как и другие виды онкологии, очень важно вовремя диагностировать вовремя. Врачи назвали проявления, на которые следует обращать внимание и при малейших сомнениях обращаться к врачу.

Медики говорят, что нужно следить за любыми новыми родинками или пятнами, которые появляются на теле, когда вам больше 21 года.

Тревожными симптомами являются изменения цвета, формы, размера, текстуры пятен на коже.

Если у вас есть родинки, которые зудят, болят, кровоточат или же покрываются коркой, обязательно пройдите обследование.

Медики называют пять критериев "плохих" изменений родинки: