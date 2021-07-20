ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врачи перечислили болезни, при которых нельзя купаться в море

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 10:40
Врачи перечислили болезни, при которых нельзя купаться в море Фото: При каких болезнях нельзя купаться в море (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые болезни, в том числе хронические, являются противопоказанием для купания в море. Врачи говорят, что после летнего отпуска в некоторых случаях придется дополнительно отправиться на лечение. Чтобы этого не произошло, себя лучше поберечь.

Какие недуги и состояния являются противопоказанием для купания в открытых водоемах, в частности, в море - читайте ниже в нашем материале.

Перед поездкой на море следует проконсультироваться с лечащим врачом людям, с такими болезнями, как онкология, аутоиммунные болезни, сердечно-сосудистые, другие тяжелые патологии, пишет yellmed.

Цистит

Врачи говорят, что если вы хоть раз переболели циститом, морская вода может вызвать раздражение и спровоцировать рецидив. Ведь болезнь вызывается не переохлаждением, как думают многие, а вредоносными микроорганизмами, которые могут активизироваться при раздражении слизистой.

Молочница

Если у вас кандидоз, его лучше пролечить перед поездкой в море. Так как при молочнице купание в соленой морской воде может вызвать раздражение и усугубить ситуацию.

Дерматологические недуги

При кожных заболеваниях морская вода также является раздражителем. Особенно, если вы страдаете экземой, атопическим дерматитом и у вас сейчас обострение. Избегать соленой воды нужно также людям, страдающим частыми рецидивами герпеса.

Пиелонефрит

При таком заболевании воспалительный процесс в мочеполовой системе доходит до почек. Если у вас хронический пиелонефрит в стадии обострения, соленой морской воды лучше избегать.

Проблемы с ушами

Купание в море противопоказано людям, у которых регулярно появляются серные пробки. Если в уши попадет соленая вода, они могут разбухнуть и спровоцировать дискомфортные проявления. А людям с плохой проходимостью слуховой трубы запрещено нырять, так как может повредиться слуховая перепонка.

Ранее мы писали, что отдыхающие жалуются на нашествие медуз, горы мусора, зеленое море и страшный ажиотаж на украинских морях.

Также сообщалось, что на популярном курорте Азовского моря медуз убирают с пляжа экскаватором.

Читайте РБК-Украина в Google News
море
LITE
Праздник 20 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 20 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины