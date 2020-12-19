"Врачи падают": инфекционист увидела в COVID-19 признаки страшной пандемии Средневековья

В Украине, как и во всем мире, из-за чрезмерного количества больных для борьбы с COVID-19 катастрофически не хватает медиков. Сама же форма коронавируса стала значительно тяжелее, а сам процесс болезни - длиннее. Поэтому введение жестких ограничений с 8 до 24 января даст возможность медицинским учреждениям восстановиться и обзавестись дополнительным необходимым оборудованием.

Как заявила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", январские ограничения в Украине уменьшат скорость распространения коронавируса, но потом статистика снова может повыситься. Как пример, эксперт сравнила ситуацию с пандемией чумы, жертвами которой стали десятки миллионов людей.

"Я всегда за разъединительные мероприятия. Потому что это всегда приводит к снижению заболеваемости. Ничего не изменилось с эпохи Средневековья. Как тогда была чума - все сидели по домам, ни с кем не контактировали, чтобы не заразиться - так и здесь. Разъединительность собьет заболеваемость, но другое дело, что потом она снова повысится. Но, немного отдохнет система. Может немного успеют провести дополнительный кислород, закупить лекарства. Понимаете, так получилось, что эта проблема быстро возникла и требует быстрых решений, все новое", – сказала Ольга Голубовская.

Также инфекционист заявила, что продолжительность коронавируса изменилась и пациенты порой находятся в больнице в течение двух-трех месяцев, а тяжелые больные вообще нуждаются в интенсивной терапии месяц. В общем, Голубовская отметила, что борьба с коронавирусом требует огромного ресурса как лекарственного, технического.

"Врачи падают, реально... Это заболевание очень тяжелое, очень длинное. Я всегда была против, когда его с гриппом связывали", – подытожила Голубовская.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 18 декабря

Напомним, Ольга Голубовская предупредила о новой возможной вспышке эпидемии коронавируса в Украине в конце этой зимы.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Ольга Голубовская раскрыла, когда "агрессивный" коронавирус пойдет на спад.