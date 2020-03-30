Врачи отправили гулять: одессит рассказал, как переболел коронавирусом

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Житель Одессы рассказал, что врачи не попытались его изолировать с подозрением на коронавирус

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и по состоянию на 30 марта в стране зарегистрировано 480 человек с COVID-2019. Больше всего заболевших в Киеве, Киевской области, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Одессе на данный момент зарегистрировано всего 8 случаев.

Как рассказал одессит Максим Головин в комментарии для "112 канала", результаты его теста на COVID-2019 пришли уже тогда, когда он пошел на поправку. Он обратился к врачам сразу, как почувствовал недомогание, но медики не сильно озаботились тем, что пациент может быть заразным.

13 марта Максим Головин вернулся из США и буквально сразу у него появились первые симптомы коронавируса: боль в груди, дышать стало трудно, температура прыгнула до 38,3. Он обратился в частную клинику, но там врачи сразу, как услышали его кашель, отправили его в государственную инфекционную больницу.

Там Головину диагностировали пневмонию и сделали экспресс-тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

"Когда я приехал в инфекционную больницу, то был разочарован, что врачи не хотели надевать свои костюмы. Они сказали, что, представьте себе, если мы будем надевать под каждого пациента, который считает, что у него коронавирус, костюмы... Но на следующее утро, когда я прибыл к ним сдавать тест, они уже были в костюмах. Вообще отношение врачей, когда я ходил, было не очень. Озабоченности не было", - рассказал одессит и добавил, что ему назначили лечение от пневмонии и отправили домой.

В течение недели он лечился дома в самоизоляции, а его результат на коронавирус из лаборатории пришел только 25 марта.

"Мне в больнице сказали, что я могу идти "гулять". А когда, через неделю пришли результаты из киевской лаборатории, теста ПЦР, тогда его и диагностировали. И получается, что к тому моменту, когда его диагностировали, я уже почти выздоровел", - сообщил Головин.

Ему после того, как тесты пришли, даже никто не позвонил. За состоянием пациента с коронавирусом никто не наблюдает – Головин лечится дома самостоятельно, принимает лекарства от пневмонии и насморка. Как рассказал одессит, через две недели после заражения, у него наблюдается еще небольшая ломка в конечностях, кашель и сонливость – спит по 16-18 часов в сутки. Температуры у него нет, но он пока находится на самоизоляции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Кличко отругал киевлян за нарушение правил карантина.