Врачи описали симптомы COVID-19 по дням: когда нужно срочно в больницу

Коронавирус COVID-19 уже выявили у более 1 миллиона человек во всем мире, 55 тысяч из них - умерло. Медики подробно рассказали, как симптомы заражения вирусом SARS-CoV-2 проявляются по дням и в каких случаях нужна госпитализация.

Напомним, что в Украине на 3 апреля коронавирус подтвердили уже у 942 человек. Лидирует Киев - 180 инфицированных, Черновицкая (171) и Тернопольская (114) области.

О симптомах COVID-19 рассказал Роман Гольдман, директор Первого медицинского центра Израиля - страны, которая является лидером по борьбе с коронавирусом в мире, пишут Буквы.

Самыми частыми первыми симптомами коронавируса являются:

боль в горле,

иногда насморк,

легкий кашель,

небольшое недомогание,

невысокая субфебрильная температура - 37,2-37,5,

Многие люди отмечают, что у них исчезает чувство вкуса и запаха, пропадает аппетит. В 20% случаев бывает понос.

Причем у большинства людей после таких симптомов вирус проходит через несколько дней. И на КТ снимке легких они будут чистыми.

При осложнении болезни через 6-7 дней могут возникнуть другие симптомы:

повышается температура до 38,5-39 градусов,

утрудняется дыхание,

появляются признаки удушья.

Чаще всего такие осложнения возникают у людей с хроническими болезнями или преклонного возраста. При осмотре таких пациентов у них наблюдается цианоз и снижение кислорода в крови. В таком состоянии нужна немедленная госпитализация. Многим из таких тяжелых пациентов станет хуже, и им понадобится искусственная вентиляция легких. Развивается вирусная пневмония, что видно на снимке легких.

Ранее мы писали, что медики назвали ключевые симптомы коронавируса, которые часто возникают до кашля и повышения температуры.

А доктор Комаровский сказал, что никакими лекарствами остановить ухудшение состояния при коронавирусе невозможно, педиатр рассказал, что действительно может помочь.