Врачи обратились к украинцам из-за COVID-19: началась сложная борьба за жизнь

Коронавирус в Украине диагностировали по состоянию на утро 30 марта уже у 475 украинцев, больше всего случаев в Киеве (82). Врачи Александровской больницы, в которой проходят лечение жители столицы, обратились к украинцам с убедительной просьбой.

Так, главный врач больницы Людмила Антоненко просит украинцев прекратить штурмовать инфекционное отделение с температурой 37 и без симптомов COVID-19. Поскольку такие случаи оттягивают на себя внимание врачей, которые борются за жизнь действительно тяжелых пациентов.

При этом некоторые украинцы впадают в другую крайность - сидят дома на самолечении до критического состояния.

Всего в инфекционном корпусе сейчас находится 54 пациента с COVID-19 (14 с подозрением, 38 - положительных, 4 в реанимации и 2 из них на ЭКМО), двоих уже выписали после лечения коронавируса.

Команда реанимационного отделения Александровской больницы (фото: facebook.com/doc.antonenko)

По словам Антоненко, в клинику привезли еще одного пациента в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится на ЭКМО (процедура купирования тяжелой дыхательной недостаточности). Сейчас началась сложная борьба за жизнь этого человека.

"Еще один пациент на ЭКМО. Поступил вчера, в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, COVID-19 положительный, с двусторонней тотальной пневмонией! Бригада специалистов работала до 2 часов ночи. Было успешно подключено аппаратуру. Началась сложная борьба за жизнь! Сейчас состояние обоих пациентов тяжелое, однако стабилизированное", - пишет Антоненко.

Некоторые врачи дежурят в больнице по две смены, - пишет главврач Александровской больницы.

"Да, мы уже уставшие, но боевой дух присутствует! Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не бросаю, поэтому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала медик.

Врачи обратились к украинцам из-за коронавируса (скрин: facebook.com/doc.antonenko)

Напомним, в Украине 475 человек заболело коронавирусом, 10 из них умерло, 6 - вылечилось.

Ранее мы писали, что Евгений Комаровский жестко раскритиковал лечение коронавируса в Украине.