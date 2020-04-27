Врачи обнаружили у заразившихся коронавирусом детей опасную патологию

Коронавирус в Украине зафиксирован у 9 009 человек, из которых 220 скончались, 864 выздоровели. При этом в Великобритании у детей на фоне инфицирования COVID-19 развивается опасное состояние.

Речь идет о болезни, похожей на синдром Кавасаки, лечения от которого не существует. При этом такой же синдром наблюдается у несовершеннолетних детей, которые не заражены COVID-19.

Британские медики описывают это состояние как воспалительное заболевание, которое требует применение интенсивной терапии. Об этом сообщает The Daily Mail.

"За последние три недели по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов с много системным воспалительным состоянием, требующим интенсивной терапии", - пишет издание.

При этом пока не ясно, у скольких детей был воспалительный синдром и являлся ли он причиной смерти.

Стоит отметить, что синдром Кавасаки поражает артерии и вызывает сердечные заболевания. Он проявляется в виде болей в животе, рвоты, диареи, а также конъюнктивита, сыпи, шелушения кожи и поражения лимфоузлов и слизистых оболочек.

Напомним, что по данным американских специалистов, коронавирус может вызвать неврологические расстройства.