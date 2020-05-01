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Врачи обнаружили еще один симптом коронавируса: проверьте руки

STYLERКоронавирус    01.05.2020 - 19:15
Врачи обнаружили еще один симптом коронавируса: проверьте руки
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус стал проявляться необычным симптомом на руках и животе

Коронавирус COVID-19 может проявляться еще одним атипичным симптомом. К такому наблюдению пришли врачи из РФ, которая сейчас стала лидером по распространению коронавируса.

Так, медики выявили у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве высыпания на руках и животе. Об этом заявил главврач медучреждения Денис Проценко, пишут росСМИ.

Отметим, что на сегодня по данным ВОЗ, типичными симптомами коронавируса являются:

  • повышенная температура - такой симптом испытывали более 88% пациентов (37,5 °C и выше),
  • кашель - 67% случаев.

У менее 50% пациентов выявлено такие симптомы:

  • усталость - 38% случаев,
  • одышка - в 18% случаев,
  • боль в мышцах или суставах - 14%,
  • боль в горле - 13%,
  • головная боль - 13%.

Также в список симптомов добавили потерю вкуса и обоняния. Врачи и ученые пока не говорят, насколько распространен этот признак. Но по некоторым данным, его чувствовали многие заболевшие. Причем этот симптом описывался, как первое чувство, что с тобой что-то не так, а дальше появлялись другие симптомы.

К нетипичным симптомам коронавируса также относят (испытывают менее 10% пациентов) диарею и тошноту, недомогание, дезориентацию, истощение, а также насморк.

Ранее мы писали, что ученые нашли взаимосвязь между смертностью от коронавируса и витамином D.

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