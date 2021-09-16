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Врачи назвали внезапный симптом инсульта: не пропустите!

Автор: Светлана Мащенко

Врачи заявили, что внезапная потеря равновесия во время ходьбы может быть ранним признаком приближающего инсульта. И хотя все люди иногда спотыкаются, покалывание в ногах при этом может быть плохим сигналом.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на всемирно известную клинику Майо.

Так, по данным исследовательского центра, две основные разновидности инсульта - ишемический и геморрагический - могут вызвать у кого-то беспокойство при ходьбе раньше, чем появятся дополнительные признаки.

Кроме того нужно обращать на такие признаки:

  • внезапная потеря равновесия,
  • внезапное головокружение.
  • возможно, вы даже споткнетесь или потеряете координацию.

По словам врача Джен Анестад, часто инсульт влияет на двигательные волокна, связанные с координацией.

"Когда ставите ноги на пол, вы это почувствуете. Если вы не чувствуете, где находится ваша ступня в пространстве, это огромная проблема", - добавила медик.

Таким образом к привычной аббревиатуре, позволяющей запомнить симптомы инсульта, FAST (лицо, руки, речь и время), рекомендуют добавить еще B и E, обозначающие "баланс" и "глаза".

"Мозг действительно отвечает за все, что вы делаете. Он отвечает за вашу способность двигаться, вашу способность говорить, вашу способность думать, вашу способность видеть, вашу способность чувствовать, слышать и т. д. Так что на самом деле потеря любой из этих способностей может быть признаком инсульта", - добавила врач.

У нас принята аббревиатура УДАР (улыбка, движение, артикуляция, решение.)

Фото: Симптомы инсульта (likeyou)

Ранее врачи выяснили, что коронавирус может навредить мозгу так же, как и инсульт.

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