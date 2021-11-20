Врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта

Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидизации населения во всем мире. Но исследователи говорят, что до половины случаев болезни можно предотвратить.

Речь идет о витамине D, который крайне необходим для многих ключевых функций организма, таких как иммунная система и метаболизм костей. Он в первую очередь отвечает за регулирование уровня кальция и фосфора.

Но последние исследования подчеркивают, что витамин D связан также со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

По некоторым данным достаточное количество этого витамина не только может снизить риск развития инсульта, но и улучшить прогнозы по выздоровлению у людей, перенесших удар.

"Наши результаты продемонстрировали прямое влияние витамина D на степень воспаления и вторичного повреждения головного мозга, развившихся после инсульта", - рассказывают авторы исследования.

Где можно найти витамин D

Отличными источниками витамина являются:

Лосось

Сардины и другая жирная рыба

Сельдь

Консервированный тунец

Масло печени трески

Яичные желтки

Грибы

Коровье молоко

Соевое молоко

Апельсиновый сок

Как проявляются симптомы инсульта

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), признаками инсульта являются: