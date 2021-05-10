Врачи назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания

Врачи перечислили неочевидные симптомы рака, на которые часто не обращают внимания. Некоторые из них могут быть признаками быстро проходящих недугов и других сбоев в организме. Но иногда - это сигнал развития опасной болезни.
Об этом сообщает wworld.com.ua.
Кашель. Такой симптом может указывать на развитие рака легких. Обычно кашель связывают с простудными инфекциями или бронхитом. Тем не менее специалисты предупреждают, что в случае онкологии кашель может длиться несколько недель.
Изжога. С такой проблемой сталкиваются многие люди. Но если изжога преследует вас постоянно, вне зависимости от того, что вы едите, стоит провериться. Ведь изжога может быть симптомом, предупреждающим о раке горла и гортани.
Зуд. В случае, если он возникает в области родинки, это может указывать на развитие рака кожи.
Кровь в кале. Присутствие крови в кале может ассоциироваться с развитием колоректального рака. При этом кровь не всегда бывает явной (иногда выявить ее наличие может только специальный анализ).
Увеличение лимфоузлов. Их часто связывают не с развитием рака, а с менее опасными проблемами, или не замечают вообще.
Ранее мы писали про ранние признаки рака кожи, которые очень важно не пропустить, чтобы не запустить болезнь.
Также ученые рассказали про рак легких, который можно выявить еще до появления тревожных признаков.