Врачи назвали симптомы "постковидного симптома" у детей: на что обратить внимание

Исследование было проведено учеными из Германии. Они изучили данные почти 12 тысяч детей, которые переболели коронавирусом в разных формах. На данный момент, это исследование является самым масштабным.

Как отмечают медики, у детей в течении нескольких недель или месяцев после болезни наблюдаются такие симптомы "постковидного синдрома":

Усталость и быстрая утомлямость

Одышка

Проблемы со сном

Нарушения памяти

Нарушение концентрации внимания

"К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома у детей относятся усталость, тревожность, депрессия, головная боль и боли в животе, а также соматические расстройства", - отмечают ученые.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у детей последствия после перенесенного коронавируса чаще всего затрагивают нервную систему и психику.

Дети, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, имеют дополнительные риски. В последнее время врачи стали фиксировать случаи развития диабета после заболевания. У некоторых подростков чащ стали случаться обмороки и головокружения.

Еще два осложнения встречаются реже – это различные артриты и синдром Рейно (болезнь холодных рук, при которой у пациента возникают боли или онемение в конечностях). Ранее синдром Рейно диагностировали только у пациентов старше 30 лет.

Как отметили ученые, новое исследование имеет пока статус предварительного и его ждет обсуждение в медицинском соообществе. Однако, уже сейчас становится понятно, что последствия коронавируса у детей не менее серьезные, чем у взрослых.