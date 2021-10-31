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Врачи назвали симптомы "постковидного симптома" у детей: на что обратить внимание

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Воскресенье 31 октября 2021 15:40
Врачи назвали симптомы "постковидного симптома" у детей: на что обратить внимание Врачи назвали симптомы постковидного синдрома у детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Медики тщательно изучили данные о перенесенном коронавирусе у детей в возрасте от 5 до 17 лет. Они обнаружили, что дети также испытывают "постковидный синдром", который проявляется в тревожности, быстрой утомляемости и головной боли.

Новое исследование о "постковидном синдроме" у детей и подростков опубликовали на портале medrxiv.org.

Исследование было проведено учеными из Германии. Они изучили данные почти 12 тысяч детей, которые переболели коронавирусом в разных формах. На данный момент, это исследование является самым масштабным.

Как отмечают медики, у детей в течении нескольких недель или месяцев после болезни наблюдаются такие симптомы "постковидного синдрома":

  • Усталость и быстрая утомлямость
  • Одышка
  • Проблемы со сном
  • Нарушения памяти
  • Нарушение концентрации внимания

"К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома у детей относятся усталость, тревожность, депрессия, головная боль и боли в животе, а также соматические расстройства", - отмечают ученые.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у детей последствия после перенесенного коронавируса чаще всего затрагивают нервную систему и психику.

Дети, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, имеют дополнительные риски. В последнее время врачи стали фиксировать случаи развития диабета после заболевания. У некоторых подростков чащ стали случаться обмороки и головокружения.

Еще два осложнения встречаются реже – это различные артриты и синдром Рейно (болезнь холодных рук, при которой у пациента возникают боли или онемение в конечностях). Ранее синдром Рейно диагностировали только у пациентов старше 30 лет.

Как отметили ученые, новое исследование имеет пока статус предварительного и его ждет обсуждение в медицинском соообществе. Однако, уже сейчас становится понятно, что последствия коронавируса у детей не менее серьезные, чем у взрослых.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал симптомы коронавируса штамма Дельта плюс.

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