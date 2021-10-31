Врачи назвали симптомы "постковидного симптома" у детей: на что обратить внимание
Медики тщательно изучили данные о перенесенном коронавирусе у детей в возрасте от 5 до 17 лет. Они обнаружили, что дети также испытывают "постковидный синдром", который проявляется в тревожности, быстрой утомляемости и головной боли.
Новое исследование о "постковидном синдроме" у детей и подростков опубликовали на портале medrxiv.org.
Исследование было проведено учеными из Германии. Они изучили данные почти 12 тысяч детей, которые переболели коронавирусом в разных формах. На данный момент, это исследование является самым масштабным.
Как отмечают медики, у детей в течении нескольких недель или месяцев после болезни наблюдаются такие симптомы "постковидного синдрома":
- Усталость и быстрая утомлямость
- Одышка
- Проблемы со сном
- Нарушения памяти
- Нарушение концентрации внимания
"К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома у детей относятся усталость, тревожность, депрессия, головная боль и боли в животе, а также соматические расстройства", - отмечают ученые.
Кроме того, исследователи обнаружили, что у детей последствия после перенесенного коронавируса чаще всего затрагивают нервную систему и психику.
Дети, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, имеют дополнительные риски. В последнее время врачи стали фиксировать случаи развития диабета после заболевания. У некоторых подростков чащ стали случаться обмороки и головокружения.
Еще два осложнения встречаются реже – это различные артриты и синдром Рейно (болезнь холодных рук, при которой у пациента возникают боли или онемение в конечностях). Ранее синдром Рейно диагностировали только у пациентов старше 30 лет.
Как отметили ученые, новое исследование имеет пока статус предварительного и его ждет обсуждение в медицинском соообществе. Однако, уже сейчас становится понятно, что последствия коронавируса у детей не менее серьезные, чем у взрослых.
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