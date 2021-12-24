Врачи назвали симптомы Омикрона, которые легко спутать с другими заболеваниями

Как утверждают медики, в отличии от других штаммов коронавируса, у Омикрона есть свои уникальные симптомы. Они нетипичны, но их можно спутать с другими заболеваниями.

Большинство штаммов коронавируса проявляется такими симптомами: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменения обоняния и вкуса.

При Омикроне пациенты отметили появление и других признаков: тошнота и потеря аппетита.

Как рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, у многих пациентов первыми признаками заболевания стала тошнота, небольшая температура, боли в горле и головные боли.

В более тяжелых случаях при заражении штаммом Омикрон наблюдалась рвота. Также характерными признаками Омикрона является кашель, усталость, заложенность носа и насморк.

Единственный способ подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом – это ПЦР-тест. Так как этот метод исследования нацелен на несколько частей вирусного генома, то заражение Омикроном он также покажет.

Кроме того, по словам исследователей, штамм Омикрон более мягкий, чем вирус штамма Дельта. У инфицированных на 40-70% меньше шансов попасть в больницы.

В немедленной госпитализации нуждается около 15-20% пациентов, у которых диагностирован Омикрон. Самая большая опасность этого вируса – он распространяется с угрожающей скоростью.