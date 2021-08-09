Врачи назвали симптомы коронавируса, которые появляются после полного курса вакцинации

Вакцинация от коронавируса не исключает того, что человек не заболеет опасным заболеванием. Однако вакцина позволит организму быстрее справиться с болезнью и избежать тяжелого течения коронавируса и серьезных осложнений.

Как объясняют врачи, люди с полным курсом вакцинации (две дозы) могут заразиться коронавирусом, но болезнь может проявляться иначе. Об этом пишет Medikforum.

Реакция на вакцины от коронавируса у людей может быть разная и это зависит от многих факторов: возраста, пола, приема лекарств, особенностей питания, общего состояния здоровья, уровня стресса. У некоторых людей организм будет в не в состоянии выработать достаточного иммунного ответа на вакцину.

"Вы должны знать, что можете заразиться коронавирусом после двух вакцин, и с большей вероятностью почувствуете себя "немного простуженным", - отмечают специалисты.

Медики назвали основные симптомы коронавируса у тех, кто получил две дозы вакцины:

Головная боль

Насморк

Чихание

Боль в горле

Потеря обоняния или снижение обоняния

А вот такие признаки, как одышка и лихорадка у таких пациентов появляются намного реже. И постоянный кашель теперь также не является главным признаком коронавируса.

У пациентов с полным курсом вакцинации все симптомы проявляются слабо, и чаще всего они жаловались врачам на чихание и легкую головную боль.