Врачи назвали симптомы COVID, при которых нужно срочно вызывать неотложку

Врачи рассказали, при каких симптомах коронавируса необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, так как они могут свидетельствовать о тяжелом течении болезни.
Об этом рассказала биолог Дарья Озерная в Teleram-канале "МОЗ попережає, Озерна запобігає".
Типичными симптомами коронавируса, по словам врачей, являются: кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, а также одышка и тревожность как следствие, головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.
Другими симптомами COVID также могут быть сонливость, отсутствие аппетита, боль или дискомфорт за грудиной.
А на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у вас не хватает дыхания даже в состоянии покоя.
Скажите "Я не могу завершить это предложение". Если таки не можете - срочно вызывайте скорую. А также:
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Отметим, что на вчера, 16 ноября, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей - максимум за все время пандемии.