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Врачи назвали симптомы COVID, при которых нужно срочно вызывать неотложку

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, при каких симптомах коронавируса необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, так как они могут свидетельствовать о тяжелом течении болезни.

Об этом рассказала биолог Дарья Озерная в Teleram-канале "МОЗ попережає, Озерна запобігає".

Типичными симптомами коронавируса, по словам врачей, являются: кашель, лихорадка, потеря обоняния и вкуса, а также одышка и тревожность как следствие, головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.

Другими симптомами COVID также могут быть сонливость, отсутствие аппетита, боль или дискомфорт за грудиной.

А на тяжелое течение болезни может указывать признак, если у вас не хватает дыхания даже в состоянии покоя.

Врачи говорят, что звонить в "103", нужно в таких случаях

Скажите "Я не могу завершить это предложение". Если таки не можете - срочно вызывайте скорую. А также:

  • сатурация 92 и меньше,
  • головокружение,
  • забыли, когда писали,
  • кожа холодная и влажная, липкая от пота,
  • губы синие,
  • трудно подняться с кровати,
  • сильная тревожность и беспокойство,
  • кашель кровью в течение часа,
  • стало значительно хуже дышать.

Ранее врачи рассказали, что нужно делать, чтобы убить иммунитет.

Отметим, что на вчера, 16 ноября, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей - максимум за все время пандемии.

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