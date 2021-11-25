UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых пациенту нужна госпитализация

Автор: Роман Мирончук

COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В Минздраве назвали симптомы коронавирусной инфекции, при которых пациенту необходима госпитализация.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Симптомы, при которых пациенту может потребоваться госпитализация

  • Боль в грудной клетке;
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр.
  • Нарушение сознания;
  • Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

В Минздраве также отметили, что решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведенного обследования.

В любом случае, важной остается консультация семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве рассказали, как нельзя лечить COVID-19, чтобы не сделать себе хуже. Врачи подчеркивают, что пациентам нужно обязательно рассказать своему врачу о всех симптомах заболевания.

Ранее доктор-невролог Евгений Скрыпник объяснил, можно ли вакцинироваться от коронавируса при расстройствах нервной системы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус