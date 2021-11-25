Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых пациенту нужна госпитализация

COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В Минздраве назвали симптомы коронавирусной инфекции, при которых пациенту необходима госпитализация.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook .

В любом случае, важной остается консультация семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

В Минздраве также отметили, что решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведенного обследования.

Напомним, в Минздраве рассказали, как нельзя лечить COVID-19, чтобы не сделать себе хуже. Врачи подчеркивают, что пациентам нужно обязательно рассказать своему врачу о всех симптомах заболевания.

Ранее доктор-невролог Евгений Скрыпник объяснил, можно ли вакцинироваться от коронавируса при расстройствах нервной системы.