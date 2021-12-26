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Врачи назвали симптом Омикрона, который указывает на тяжесть течения болезни

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Воскресенье 26 декабря 2021 08:58
Врачи назвали симптом Омикрона, который указывает на тяжесть течения болезни Фото: Какими симптомами проявляется штамм Омикрон
Автор: Светлана Мащенко

Штамм коронавируса Омикрон является очень заразным из-за чего распространяется быстро, при этом тяжесть течения у него меньшая. Но пациенті из группы риска так же остаются под ударом.

Что известно о симптомах Омикрона, и какой признак говорит, что болезнь протекает тяжело - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости", - говорит инфекционист Ольга Голубовская.

По данным издания Express, в недавних исследованиях было высказано предположение, что один симптом тяжелого заболевания может длиться почти до двух недель.

Речь идет об одышке, которая чаще встречается у невакцинированных пациентов.

"Одышка, которая длится до 13 дней, связана с более тяжелыми случаями заражения этим вариантом", - говорится в сообщении.

Что известно об общих симптомах Омикрона?

Отдельные исследования предполагают, что более ранние признаки болезни могут включать:

  • головную боль,
  • боль в мышцах,
  • усталость,
  • чихание,
  • ночную потливость.

Также пациенты могут жаловаться на заложенность носа, сухой кашель и боли в мышцах в нижней части спины.

А вот потеря запаха и вкуса, которая наблюдалась у 41 процента людей, инфицированных исходным штаммом COVID-19, при Омикроне встречается гораздо реже.

Врачи говорят, что при инфицировании Омикроном симптомы проявляются быстрее, чем при других штаммах - всего через три дня.

Ранее Ольга Голубовская сделала заявление о штамме Омикрон, рассказав, что в Украине теряют больных, которых можно спасти.

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Омикрон
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