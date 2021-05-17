Врачи назвали симптом COVID-19, увеличивающий риск смерти в шесть раз

Медики выяснили, что у людей, которые имеют неврологические осложнения при болезни коронавирусом, риск смерти увеличивается в шесть раз. Такой симптом чаще всего встречается у определенной группы пациентов.
Об этом сообщает eurekalert.org.
Так, ученые проанализировали данные пациентов с COVID-19, в 13 странах на 4 континентах, с марта по сентябрь 2020 года. Согласно исследованию, проведенному Глобальным консорциумом (GCS-NeuroCOVID) Из 3744 пациентов, госпитализированных с COVID-19, у 82% были неврологические симптомы.
К неврологическим симптомам коронавируса относятся такие:
При появлении такого симптома, как энцефалопатия, говорят врачи, в несколько раз повышается риск смертности. Такой признак характеризуется "изменением состояния бдительности".
Врачи отметили, что симптом чаще всего встречался у пожилых людей, которые ранее сталкивались с проблемами со здоровьем - ожирением, гипертонией, диабетом, ишемической болезнью сердца.
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