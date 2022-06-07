Врачи назвали самый полезный напиток при диабете и высоком сахаре: стоит копейки

Речь идет о простой воде с лимоном, приготовить которую сможет каждый.

Так, по данным Американской диабетической ассоциации (ADA), лимоны являются одним из наиболее здоровых продуктов для людей с диабетом.

Почему надо пить лимонную воду

Медик утверждает, что лимонная вода стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращает и уменьшает осложнения сахарного диабета.

Больные сахарным диабетом могут пить лимонную воду в умеренных количествах, что очень полезно для облегчения симптомов.

Фото: пейте лимонную воду и будет вам здоровье (pixabay)

А еще лимонная вода является замечательным источником эриоцитрина - антиоксиданта, которого нет почти во всех других фруктовых соках.

Новое исследование доказывает, что эриоцитрин может снизить уровень сахара в крови и предотвратить осложнения диабета.

Кроме того, лимонная вода содержит больше витамина С и органических кислот, чем другие фруктовые соки. Эти два компонента также играют роль в регулировании и снижении уровня сахара в крови.

Как приготовить лимонную воду

На стандартный стакан воды (200-250 мл) нужно взять 2 столовых ложки свежего сока. Такое количество можно получить из четвертинки лимона.

Основные симптомы развития диабета типа 2 включают: