Врачи назвали самый опасный алкоголь: дело не в спирте

Врачи рассказали о самом опасном для организма человека алкоголе. На эту тему высказались специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению врачей, любой алкоголь в любом количестве наносит вред организму человека. Но сравнивать воздействие одного бокала за вечер, и нон-стоп вечеринку с соревнованием, кто больше выпьет, все же нельзя.

Хотя любой алкоголь вреден, наиболее опасными являются различные коктейли. И дело тут даже не в содержании спирта, а во всевозможных красителях и другой химии, которую в большом количестве добавляют в подобные напитки.

Досталось от эксперта и заводскому пиву. Все дело в том, что большинство предприятий производит напиток из концентрата, а не изготавливает путем естественного брожения.

К слову, некоторые исследователи к опасному алкоголю единогласно относят пиво. Причем связано это не с содержанием спирта или способом брожения.

Отметим, что ранее исследователям удалось выявить некоторые полезные свойства алкоголя. Как оказалось, при определенных условиях употребление алкогольных напитков может улучшать память.

Тем не менее, злоупотребление алкогольными напитками приводит к непоправимым последствиям для человеческого организма. Этот факт оспорить сложно.