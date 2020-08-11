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Врачи назвали самые опасные рыбные консервы: не покупайте их!

Вторник 11 августа 2020 07:40
Врачи назвали самые опасные рыбные консервы: не покупайте их!
Названы опасные консервы из рыбы (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Консервы из рыбы могут представлять немалую опасность для здоровья

Некоторые рыбные консервы могут быть опасны для здоровья. Да и "безопасные" не стоит употреблять часто, ведь в них с избытком соли. Так, в одной банке консервированной рыбы может содержаться дневная норма соли, так что после такого ужина отеки на утро гарантированны.

Но главная опасность, по мнению диетологов, в том, что хищные рыбы, в том числе и тунец, могут накапливать ртуть. Больше всего тяжелого металла в крупной и старой рыбе, сообщает Голос.ua.

"Продукты из тунца и других хищных рыб (акула, рыба-меч, марлин) не стоит есть беременным и детям", - говорит диетолог.

При всем при этом рыба, в том числе, и консервированная, является богатым источником белка, незаменимых жирных кислот Омега-3, витаминов D и группы В, фосфора, кальция, селена и цинка, которые полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем организма.

Особенно богаты полиненасыщенными Омега-3 жирными кислотами сайра и горбуша. А печень трески диетологи вовсе называет чемпионом по содержанию витамина D и Омега-3.

Людям старше 40 лет стоит отдавать предпочтение блюдам с более жирными рыбными консервами. Но такие консервы должны быть без добавлений томатного соуса, растительного масла и так далее. Идеально, когда они приготовлены "в собственном соку".

Отметим, что диетологи считают тунец в то же время очень полезным благодаря тому, что рыба низкокалорийная, но при этом является источником белков, жиров и углеводов в нормальных пропорциях. Но из-за свойства накапливать ртуть, употребление тунца следует дозировать.

Также мы писали, про самую полезную кашу, которая утоляет голод и сжигает жир.

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