Врачи назвали популярную диету крайне опасной: никогда так не рискуйте!

Различные диеты уже многие десятилетия являются одним из самых популярных способов сбросить вес, похорошеть и в целом улучшить состояние здоровья. При этом многие отчаянные без консультации с врачом решаются на крайние меры в погоне за идеалом.

Но эксперты говорят - некоторые диеты могут быть опасными. Какие именно - читайте ниже в нашем материале.

Как оказалось, диета, основанная только на употреблении одной лишь жидкости (воды, чая, кофе), является самой опасной, если при этом отсутствуют другие продукты питания, пишет nypost.com.

Такие диеты принято называть "детоксами" и ныне они очень популярны. Главным принципом питания при этом является исключение любой твердой пищи - только жидкая.

Почему детокс-диета вредна

Бесспорно, такая разгрузка дает быстрый результат, за чем гонятся многие худеющие. Но именно она может быть наиболее вредной для организма.

Врачи говорят, что для нормальной жизнедеятельности организму нужен полноценный набор питательных веществ регулярно. В противном случае сердце перестанет получать достаточно энергии для правильной работы.

Эксперт по пищевым расстройствам Джоанн Лабинер из Великобритании связала голодание на воде с таким серьезным заболеванием, как анорексия.

Когда "детокс на воде" допустим

По словам американского уролога Джейсона Фунга, такого рода голодание действительно может быть полезным, но лишь в конкретных случаях и для определенных пациентов.

Врач считает, что такая диета допустима, но под строгим контролем врача и в самые кратчайшие сроки.