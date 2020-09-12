Врачи назвали ранние признаки рака горла, которые легко пропустить

Рак горла является одним из агрессивных видов онкологии, но его можно рано распознать по некоторым признакам. Причем симптомы такого рака могут маскироваться под другие проблемы со здоровьем.

Отметим, что чаще всего раком горла болеют злостные курильщики-мужчины в возрасте от 40 до 60 лет (80-95% случаев). Врачи рассказали, как рано распознать рак горла по ряду малозаметных признаков, пишет telegraf.

Ощущение, что в горле инородный предмет

Опухоль по мере роста будет блокировать часть гортани. Может появиться чувство будто что-то мешает нормально говорить, глотать, и даже вдыхать воздух.

Боль в горле

Продолжительная боль в горле, которую можно спутать с простудой, может на самом деле говорить о развивающейся онкологии. Не пытайтесь выяснить наобум причину и заниматься самолечением. Лучше пройти обследование, особенно если вы мужчина, вам за 40 и вы курите.

Увеличение лимфоузлов

Увеличение лимфатических узлов, к тому же сопровождающееся болезненными ощущениями, еще один распространенный симптом растущей опухоли. В районе горла, шеи, нижней челюсти появляются узелки, шишки.

Болит ухо

Если такой признак не проходит после традиционных способов лечения, проконсультируйтесь с врачом. Боль в ухе может также указывать на рак горла, даже если она не сильная и не причиняет особых неудобств.

Изменился голос

Часто опухоль локализуется на голосовых связках, что меняет звучание, тон голоса. Может возникнуть хрипотца. Особенно должно насторожить, если мутация голоса длится две недели и больше.

Напомним, что риск развития рака горла значительно выше при курении, злоупотреблении спиртным, а также у людей с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Кроме того, факторами риска являются: работа в условиях запыленности, повышенной температуры, повышенного содержания в атмосфере табачного дыма, бензола, нефтепродуктов, сажи, фенольных смол.

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