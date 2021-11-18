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Врачи назвали продукты, которые вызывают 90% видов рака и метастазы

Автор: Анна Шиканова

В новом исследовании ученые выяснили, какие продукты являются потенциально опасными и могут значительно повысить риск развития рака и распространения метастаз в организме.

Об этом говорится в статье Express.

Как объясняют ученые, самой опасной добавкой во многих продуктах является пальмитиновая кислота.

Это кислота, которая содержится в пальмовом масле, и она может изменять геном рака. А это приводит к увеличению вероятности распространению рака в организме.

Развитие метастаз при онкологии является ключевой проблемой в лечении рака. Именно этот процесс приводит к летальным случаям среди больных с онкологией.

Выяснилось, что метастазы начинают распространяться по организму быстрее из-за пищи с жирными кислотами. Одной из таких жирных кислот является пальмитиновая, которая содержится в пальмовом масле.

Эта кислота переводит раковые клетки в регенеративное состояние и позволяет им формировать сигнальные сети за пределами опухоли.

Пальмовое масло используется в производстве многих пищевых продуктов: пирожные, шоколад, печенье, маргарин, жиры для жарки.

Также это масло используют в производстве косметики: мыле, шампунях, чистящих средствах и даже для производства биотоплива.

"Это тщательное и всестороннее исследование, которое предполагает, что воздействие основного компонента пальмового масла надолго меняет поведение раковых клеток, делая их более склонными к прогрессированию из-за местного воздействия к потенциально летальному метастатическому заболеванию", - рассказал директор Кембриджского института онкологических исследований, профессор Грег Хэннон.

Он отметил, что учитывая преобладание пальмового масла в качестве ингредиента обработанных пищевых продуктов, это исследование дает сильную мотивацию для дальнейшего изучения того, как выбор диеты влияет на риск прогрессирования опухоли.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали фрукт, который поможет избежать рака.

А также рассказывали о том, что ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака.

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