Врачи назвали признаки опасной болезни сердца, которые нельзя игнорировать: проявляются во время праздников

Ускоренный ритм сердцебиения или внезапные перепады ритма могут говорить о развитии опасного заболевания сердца. Люди порой не обращают внимания на такие признаки и не считают их серьезными симптомами.
Какие признаки говорят о серьезном сердечном заболевании, рассказали в материале Novyny.Live.
Одним из признаков такого опасного состояния как фибрилляция предсердий является учащенное сердцебиение. Это опасное состояние может быть перерасти в сердечный приступ. Но люди часто не придают значения учащенному сердцебиению.
Нормальный пульс человека – от 60 до 100 ударов в минуту. У каждого человека эта цифра индивидуальна.
Если пульс выше нормы – это первый тревожный признак того, что с сердцем что-то не в порядке.
Чаще всего фибрилляция предсердий проявляется во время праздничных дней, когда люди употребляют алкоголь в больших количествах. И такие опасные признаки бывают у людей старше 30 лет.
Пароксизмальная фибрилляция – проходит самостоятельно через 48 часов, без лечения. Нужно отдохнуть и исключить все негативные факторы при появлении.
Стойкая фибрилляция – длится до 7 дней. Проходит быстрее, если ее лечить.
Длительная стойкая фибрилляция – может ухудшать самочувствие в течение 12 месяцев и более.
Постоянная фибрилляция – присутствует постоянно и такое состояние нуждается в лечении.
При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к семейному рвачу и получить консультацию кардиолога. Также нужно сделать кардиограмму и эхокардиограмму.
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