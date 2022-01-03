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Врачи назвали признаки опасной болезни сердца, которые нельзя игнорировать: проявляются во время праздников

Автор: Анна Шиканова

Ускоренный ритм сердцебиения или внезапные перепады ритма могут говорить о развитии опасного заболевания сердца. Люди порой не обращают внимания на такие признаки и не считают их серьезными симптомами.

Какие признаки говорят о серьезном сердечном заболевании, рассказали в материале Novyny.Live.

Одним из признаков такого опасного состояния как фибрилляция предсердий является учащенное сердцебиение. Это опасное состояние может быть перерасти в сердечный приступ. Но люди часто не придают значения учащенному сердцебиению.

Нормальный пульс человека – от 60 до 100 ударов в минуту. У каждого человека эта цифра индивидуальна.

Если пульс выше нормы – это первый тревожный признак того, что с сердцем что-то не в порядке.

Чаще всего фибрилляция предсердий проявляется во время праздничных дней, когда люди употребляют алкоголь в больших количествах. И такие опасные признаки бывают у людей старше 30 лет.

Виды фибрилляции предсердия

Пароксизмальная фибрилляция – проходит самостоятельно через 48 часов, без лечения. Нужно отдохнуть и исключить все негативные факторы при появлении.

Стойкая фибрилляция – длится до 7 дней. Проходит быстрее, если ее лечить.

Длительная стойкая фибрилляция – может ухудшать самочувствие в течение 12 месяцев и более.

Постоянная фибрилляция – присутствует постоянно и такое состояние нуждается в лечении.

Какие признаки говорят о развитии фибрилляции

  • Ощущение учащенного, дрожащего или учащенного сердцебиения
  • Грудная боль
  • Головокружение
  • Утомление
  • Сниженная способность к упражнениям
  • Духота

При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к семейному рвачу и получить консультацию кардиолога. Также нужно сделать кардиограмму и эхокардиограмму.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиологи назвали лучший вид кофе для сердца и сосудов.

А также рассказывали о том, что врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта.

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