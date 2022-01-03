ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врачи назвали признаки опасной болезни сердца, которые нельзя игнорировать: проявляются во время праздников

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 15:58
Врачи назвали признаки опасной болезни сердца, которые нельзя игнорировать: проявляются во время праздников Врачи назвали признаки опасной болезни сердца (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ускоренный ритм сердцебиения или внезапные перепады ритма могут говорить о развитии опасного заболевания сердца. Люди порой не обращают внимания на такие признаки и не считают их серьезными симптомами.

Какие признаки говорят о серьезном сердечном заболевании, рассказали в материале Novyny.Live.

Одним из признаков такого опасного состояния как фибрилляция предсердий является учащенное сердцебиение. Это опасное состояние может быть перерасти в сердечный приступ. Но люди часто не придают значения учащенному сердцебиению.

Нормальный пульс человека – от 60 до 100 ударов в минуту. У каждого человека эта цифра индивидуальна.

Если пульс выше нормы – это первый тревожный признак того, что с сердцем что-то не в порядке.

Чаще всего фибрилляция предсердий проявляется во время праздничных дней, когда люди употребляют алкоголь в больших количествах. И такие опасные признаки бывают у людей старше 30 лет.

Виды фибрилляции предсердия

Пароксизмальная фибрилляция – проходит самостоятельно через 48 часов, без лечения. Нужно отдохнуть и исключить все негативные факторы при появлении.

Стойкая фибрилляция – длится до 7 дней. Проходит быстрее, если ее лечить.

Длительная стойкая фибрилляция – может ухудшать самочувствие в течение 12 месяцев и более.

Постоянная фибрилляция – присутствует постоянно и такое состояние нуждается в лечении.

Какие признаки говорят о развитии фибрилляции

  • Ощущение учащенного, дрожащего или учащенного сердцебиения
  • Грудная боль
  • Головокружение
  • Утомление
  • Сниженная способность к упражнениям
  • Духота

При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к семейному рвачу и получить консультацию кардиолога. Также нужно сделать кардиограмму и эхокардиограмму.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиологи назвали лучший вид кофе для сердца и сосудов.

А также рассказывали о том, что врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта.

Читайте РБК-Украина в Google News
сердце инфаркт Советы врача
LITE
"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах
"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах