Врачи назвали признаки опасной болезни сердца, которые нельзя игнорировать: проявляются во время праздников

Ускоренный ритм сердцебиения или внезапные перепады ритма могут говорить о развитии опасного заболевания сердца. Люди порой не обращают внимания на такие признаки и не считают их серьезными симптомами.

Какие признаки говорят о серьезном сердечном заболевании, рассказали в материале Novyny.Live.

Одним из признаков такого опасного состояния как фибрилляция предсердий является учащенное сердцебиение. Это опасное состояние может быть перерасти в сердечный приступ. Но люди часто не придают значения учащенному сердцебиению.

Нормальный пульс человека – от 60 до 100 ударов в минуту. У каждого человека эта цифра индивидуальна.

Если пульс выше нормы – это первый тревожный признак того, что с сердцем что-то не в порядке.

Чаще всего фибрилляция предсердий проявляется во время праздничных дней, когда люди употребляют алкоголь в больших количествах. И такие опасные признаки бывают у людей старше 30 лет.

Виды фибрилляции предсердия

Пароксизмальная фибрилляция – проходит самостоятельно через 48 часов, без лечения. Нужно отдохнуть и исключить все негативные факторы при появлении.

Стойкая фибрилляция – длится до 7 дней. Проходит быстрее, если ее лечить.

Длительная стойкая фибрилляция – может ухудшать самочувствие в течение 12 месяцев и более.

Постоянная фибрилляция – присутствует постоянно и такое состояние нуждается в лечении.

Какие признаки говорят о развитии фибрилляции

Ощущение учащенного, дрожащего или учащенного сердцебиения

Грудная боль

Головокружение

Утомление

Сниженная способность к упражнениям

Духота

При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к семейному рвачу и получить консультацию кардиолога. Также нужно сделать кардиограмму и эхокардиограмму.