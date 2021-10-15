Врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта"

"Дельта" похожа на простуду, аллергию и отравление

По словам американского врача Джозефа Кантера, "Дельта" имеет некоторые симптомы "классического" коронавируса. Это кашель, одышка, высокая температура.

Часто больные жалуются на насморк, боль в горле, заложенность в носу, а также частое чихание. Кантер говорит, что из-за последнего симптома коронавирус можно перепутать с аллергией.

А вот по словам украинского инфекциониста Виктора Петрова, "Дельта" отличается тем, что поражает ЖКТ. Таким образом ей присущи симптомы пищевого отравления - диарея и рвота.

С таким мнением согласен и Николай Стовбан, инфекционист из Ивано-Франковска. Он добавил, что потеря вкуса и обоняния, которая была специфическим симптомом при прошлогодней пандемии, встречается теперь редко.

"Преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта и простудные симптомы, плюс - повышенная температура... Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния и этих пациентов, как было раньше", - отметил врач.

Светлана Гук, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", перечислила основные симптомы "Дельты":

головная боль,

насморк,

боль в горле,

повышение температуры

плюс желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

Кашель и нарушение обоняния (вкуса) для "Дельты" нетипичны, говорит врач.

Как понять, что течение болезни тяжелое?

По словам Светланы Гук, как и раньше плохим признаком является температура 40, которая не сбивается, сильные проявления со стороны ЖКТ, низкая сатурация.

"Если любой симптом имеет очень острый характер, например, температура 40 и она ничем не сбивается, это - плохой признак. Если человек один раз вырвал и потом может себе спокойно что-то пить, а температура 37,2 - это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", имеем тяжелое течение", - добавила она.