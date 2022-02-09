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Врачи назвали ощущения в животе, которые могут сигнализировать о раке кишечника

Автор: Роман Мирончук

Поскольку раковые клетки накапливаются в опухоли, неконтролируемый рост клеток может блокировать кишечник, что приводит к непроходимости кишечника. В этом случае будет два предупреждающих знака.

Об этом сообщает издание Express.

Врачи провели исследование и выяснили, что об опухоли в кишечнике могут сигнализировать два неприятных ощущения в животе. Когда опухоль блокирует кишечник, то у человека появляются схваткообразные боли в животе, а также ощущение вздутия живота.

Другие возможные признаки рака - запор, неспособность отхаркиваться и рвота.

Эксперты отметили, что непроходимость кишечника - это серьезное осложнение, которое чаще всего встречается у пациентов при прогрессивном раке.

Все возможные симптомы рака кишечника

  • Кровотечение из заднего прохода (прямой кишки) или кровь в стуле.
  • Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор.
  • Припухлость, которую врач может нащупать в заднем проходе или в животе, чаще справа.
  • Ощущение напряжения в заднем проходе (как будто вам нужно какать), даже после опорожнения кишечника.
  • Похудение.
  • Боль в животе или заднем проходе.
  • Усталость и одышка.

Когда раковая опухоль полностью или частично блокирует кишечник, пищевые отходы не могут выйти из организма.

Врачи также предупреждают, что в запущенных случаях рака кишечника опухоль может распространиться на печень. Метастазы в печень, как известно, являются наиболее распространенным местом распространения рака кишечника.

Напомним, ученые назвали средство для волос, которое увеличивает риск развития "мужской" онкологии.

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