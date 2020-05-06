Врачи назвали новый симптом коронавируса: важно вовремя заметить

Коронавирус COVID-19 может проявляться кроме температуры и кашля атипичными симптомами. Недавно медики из США ввели новый термин "коронавирусные пальцы", пишет USA Today.

Все дело в том, что при болезни на пальцах ног могут появляться пятна синего и пурпурного цвета. Впервые это выявили медики из Пенсильвании. Врачи предупреждают, что такой симптом может появляться в самом начале заражения, поэтому его важно не пропустить. Уже потом начинается прогресс болезни.

"Иногда это может быть первой подсказкой, что у больного есть COVID-19 в том случае, если другие симптомы отсутствуют", - рассказала Эббинг Лаутенбах, главный врач инфекционного отделения медшколы в Университете Пенсильвании.

Медики говорят, что у некоторых инфицированных симптом "коронавирусных пальцев" исчезал через 7-10 дней. А у части из них потом появлялись типичные респираторные симптомы.

Причинами такого необычного проявления может быть либо воспалительная реакция на инфекцию, или же болезнь спровоцировала проблему с сосудами. Симптом "коронавирусных пальцев" встречается в основном у молодых пациентов.

Отметим, что врачи уже давно говорят, что COVID-19 может влиять на свертываемость крови, из-за чего возможны инсульты и инфаркты.

Напомним, что по данным ВОЗ, главными симптомами коронавируса являются: повышенная температура - такой симптом испытывали более 88% пациентов (37,5 °C и выше), кашель - 67% случаев.

В ряде случаев в начале заболевания может возникать потеря вкуса и обоняния, также возможны тошнота и диарея, мышечные и головные боли, головокружение, боль в горле и изредка насморк.

Отметим, что ранее врачи из России, где сейчас разгар эпидемии, рассказали, что у многих пациентов с коронавирусом наблюдаются высыпания на руках и животе.

А вот испанские врачи заявили, что у детей и подростков могут проявляться покраснение на ступнях.