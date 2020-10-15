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Врачи назвали новый симптом инфаркта: обратите внимание на кожу

Автор: Анна Шиканова

Специалисты рассказали, какой симптом на коже может говорить о проблемах с сердцем

Инфаркт миокарда развивается зачастую очень быстро и первые симптомы обычно не говорят о том, что проблемы связаны именно с сердцем. Для того чтобы избежать летального исхода и сильных осложнений, помощь медиков нужна немедленно. Инфаркт миокарда вызывается нехваткой крови в сердце.

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Чем дольше сердце испытывает нехватку крови в сердце, тем сильнее оно может быть повреждено. Также сердечный приступ может сигнализировать о развитии ишемической болезни сердца, при которой в артериях накапливаются жировые отложения. Они ограничивают количество крови, которое поступает в сердце. Как выяснили специалисты Американской академии дерматологической ассоциации, проблемы с сердцем могут проявляться в виде сыпи на коже, пишет издание Express.co.uk.

Ученые описали эту сыпь в виде маленьких красных шишек. Их легко можно спутать с каким-либо другим заболеванием кожи или скоплением бородавок. На самом деле такие мелкие шишки вызваны отложениями холестерина в крови. Высокий уровень холестерина значительно повышает риск развития сердечных заболеваний, в том числе и сердечных приступов.

Внезапное появление мелких шишек может выглядеть как сыпь, бородавки или инфекционное заболевание контагиозным моллюском. Такая группа восковых бугорков может сигнализировать о том, что в организме начался стремительный рост холестерина или диабет.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали первые признаки инфаркта миокарда у женщин.

А также рассказывали о том, какие продукты категорически нельзя есть сердечникам – могут спровоцировать приступ.

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