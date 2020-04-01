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Врачи назвали новые скрытые симптомы COVID-19: возникают до температуры

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 11:51
Врачи назвали новые скрытые симптомы COVID-19: возникают до температуры
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус продолжает распространяться по Украине

Коронавирус в Украине подтвердился уже у 669 человек по состоянию на утро 31 марта. Как оказалось, болезнь имеет нетипичные симптомы, по которым не сразу можно заподозрить наличие инфекции. Что известно о скрытых симптомах COVID-19 - в материале Styler.

Так, кроме известных признаков - сухого кашля, высокой температуры и утрудненного дыхания - могут проявляться и другие симптомы, говорит Ольга Савчук, директор Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи.

По словам медика, первыми симптомами, которые появляются еще до повышения температуры тела, могут быть:

  • аносмия - исчезает обоняние,
  • гиперэстезия - прикосновение привычных предметов к телу может вызывать раздражение (этот симптом изучается),
  • покраснение глаз.

Врачи назвали новые симптомы коронавируса (видео: YouTube/Галичина)

Отметим, что заболевшая коронавирусом народная депутат Анна Скороход рассказывала именно о том, что еще до температуры у нее исчезло обоняние.

Напомним, раннее мы писали, что от коронавируса в Украине умерла 37-летняя роженица. COVID-19 у нее заподозрили уже после поступления в роддом.

Также сообщалось, при каких симптомах у детей следует неотложно обратиться за медицинской помощью.

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