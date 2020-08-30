Врачи назвали неожиданный симптом рака: можно диагностировать на первой стадии

Исследователи из Медицинской школы Джона Хопкинса в США и университетской больницы Мюнстера (Германия) назвали неожиданный симптом рака. По мнению ученых, кожные высыпания, сопровождающиеся зудом, могут указывать на миелому, лейкемию или карциному бронхов.

Для определения нового симптома рака ученые проанализировали более 17 тысяч медицинских карт взрослых пациентов, которые обращались к врачам с жалобами на зуд. Вслед за этим исследователи сравнили данную информацию со сведениями о примерно 5 млн других мужчин и женщин без данной проблемы. Так исследователям удалось обнаружить, что при наличии зуда развитие злокачественных опухолей вероятно на уровне 60% и выше.

Ученые отмечают, что наличие такого симптома как зуд может говорить о наличии рака печени, желчных путей, онкологического заболевания кровеносной системы, кожных покровов и желчного пузыря. Высыпания на коже, покраснение и появление зуда имеют отношение к опухолям костей, миеломе и двум формам лейкемии.

Исследователи сделали вывод, что существует связь между высыпаниями на коже и началом развития раковых опухолей. Вместе с тем механизм возникновения новообразований, вследствие чего наблюдается воспалительная реакция кожи, необходимо изучать.

Исследователи надеются, что внесение симптома зуд в список возможных симптомов рака поможет ускорить диагностику смертельно опасного заболевания и начать его лечение как можно раньше.

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