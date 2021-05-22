Врачи назвали неочевидные симптома развития диабета: срочно к врачу!

Медики рассказали, какие сигналы организма могут свидетельствовать о том, что в вашем организме развивается опасная болезнь - диабет. Врачи советуют внимательно прислушиваться к себе и при наличии этих признаков проходить обследование.

Частые позывы в туалет

Если вы заметили, что чаще стали бегать в туалет "по-маленькому", даже ночью по несколько раз, обратите на это внимание. При избытке сахара организм хочет от него избавится, поэтому приходится чаще посещать уборную.

Жажда

Когда организм постоянно избавляется от жидкости, соответственно, вы начинаете испытывать жажду. Причем пить хочется независимо от температуры воздуха или физических нагрузок.

Неприятный запах изо рта

Это может быть сигналом того, что организм начал сжигать жир вместо сахара, что является признаком диабета.

Ухудшение зрения

Слабое зрение - частый симптом диабета, особенно у женщин. Когда уровень сахара очень высок, жидкость может попадать в хрусталик глаза и вызывать помутнение.

Покалывание в конечностях

Такой симптом может говорить, что конечности недостаточно снабжаются кровью, что может быть плохим сигналом о развитии диабета.

Плохое заживление ран

При высоком уровне сахара, даже маленькие ранки и синяки заживают медленно. Связано это с тем, что сахар может "приводить в движение" бактерии в крови.

Неожиданная потеря веса

Если у вас недостаточно инсулина, организм будет сжигать жир и мышцы, из-за чего можно сильно похудеть. Если вы потеряли от 5 до 10 процентов веса в течение шести месяцев, но ничего для этого не делали, сходите к врачу.

Постоянное чувство усталости

При диабете углеводы не расщепляются на глюкозу и организм не может использовать ее в качестве источника энергии. Это может вызывать беспричинную усталость, несмотря на хороший сон и питание.

Грибковая инфекция

Люди с диабетом чаще других страдают такими инфекциями. Из-за того, что в крови содержится много сахара, грибки достаточно сильно подпитываются.

Темные пятна

Темные пятна при диабете могут появляться на шее, под мышками или в паху. При таких признаках необходимо пройти медицинское обследование.