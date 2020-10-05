Врачи назвали неочевидные признаки инсульта, которые вы можете не заметить

Врачи рассказали про нетипичные признаки инсульта, которые можно не распознать, когда болезнь только дает о себе знать. Считается, что классическими признаками приступа являются нарушения движений и речи. Но это далеко не так.

По словам неврологов, при инсульте пациенты с удивлением могут осознавать, что вдруг не слушается рука или нога, и они не могут говорить. При этом ключевым является то, что эти симптомы возникают внезапно или после пробуждения и они не меняются со временем, пишет АиФ.

Однако при инсульте у человека может также теряться чувствительность кожи, внезапно нарушаться зрение. Могут также возникать головокружение и неустойчивость, и это чувствуется постоянно, а при смене положения тела не меняется. Также вероятны проблемы с памятью.

Отдельного внимания заслуживают транзиторные ишемические атаки. В этом случае признаки инсульта проходят быстро. Но это совсем не значит, что когда проблемы с кровообращением ушли, все наладилось. Специалисты советуют немедленно идти к врачу.

Медики напоминают, что при инсульте "терапевтическое окно" (время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа). За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.

Причем в это время включается и симптомы, которые проявились слабо, или исчезли. Если вы сомневаетесь, попросите человека, которому было плохо, улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта), поднять руки вверх или вытянуть их перед собой (человек с инсультом сможет сделать это только одной рукой). Кроме того, попросите повторить простую фразу (при инсульте речь будет замедленной и появится сложность с запоминанием слов). Также можно попросить человека высунуть язык (если он запал или искривлен, то у человека случился удар).

Раньше мы писали, что ученые назвали признаки инсульта, которые появляются за месяц до приступа, и их важно не пропустить.