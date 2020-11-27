Врачи назвали еще одно неприятное осложнение после COVID-19

Коронавирус дает осложнения на многие внутренние органы человека и все последствия перенесенной болезни медики выясняют до сих пор. Оказалось, что почти у половины пациентов после COVID-19 начинаются проблемы с зубами и деснами.

У людей после перенесенного коронавируса может возникнуть осложнение в виде заболевания десен и даже выпадения зубов. Об этом сообщается в издании New York Times.

Как отмечают медики, у 45% взрослых пациентов в возрасте от 30 лет были зафиксированы те или иные формы пародонтоза, в том числе инфекции, воспаление десен и костей, которые окружают зубы. У некоторых пациентов после COVID-19 наблюдалось выпадение зубов без кровотечения. Также люди жаловались на усиление чувствительность десен, потемнение или разрушение зубов.

Также отмечается, что тяжесть последствий связана напрямую с тем, насколько тяжелее пациент перенес коронавирус. Стоматологи объяснили, что выпадение зубов без кровотечения указывает на то, что в организме происходят необычные процессы, которые происходят с кровеносными сосудами в деснах.

Врачи отметили, что на данный момент нет исследований, которые бы подтверждали связь COVID-19 с проблемами десен и зубов после перенесенного заболевания. Однако такие проблемы фиксируют многие медики в разных странах мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал основные способы распространения коронавируса среди людей.

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