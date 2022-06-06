Врачи назвали 5 неочевидных признаков рака кожи: проверьте себя немедленно!

Как и все проблемы со здоровьем, профилактика рака кожи более благоприятна, чем лечение.

"Мы должны делать все возможное, чтобы в первую очередь избежать рака кожи, и использование достаточного количества солнцезащитного крема, блокирующего вредные лучи UVA и UVB, должно стать важной частью нашей повседневной жизни круглый год, а не только в солнечную погоду", - говорит Сэм Цинкир, исполнительный директор клиники кожи и волос Este Medical Group.

Ранние признаки рака кожи:

Изменения внешнего вида и текстуры родинок

У многих из нас есть новообразования на коже, называемые родинками, которые, как правило, безвредны, но могут быть и местом для развития меланомы. Важно регулярно проверять свои родинки на предмет любых изменений, которые могут произойти. Используйте метод АГЦДИ - асимметрия, граница, цвет, диаметр и изменения - и обратитесь за советом к своему терапевту, если заметите какие-либо перемены в этих характеристиках.

Изменения ногтей на ногах и руках

Рак кожи может развиться на любом участке нашего тела, но одно из мест, за которым мы должны следить, - это наши ногти на руках и ногах. Меланомы могут проявляться в виде темных пятен или полос под ногтями, а кожа вокруг ногтя также может стать темнее. Небольшая шишка или узелок под ногтем, а также расщепление ногтя тоже могут быть настораживающими факторами.

Постоянный зуд

Для нашей кожи совершенно естественно время от времени чесаться, и обычно это совершенно безвредно. Однако, если он не проходит в одной определенной области, это может быть признаком рака кожи, особенно если присутствуют другие предупреждающие признаки, такие как изменения внешнего вида. Эти симптомы легко принять за укус насекомого, поэтому важно внимательно следить за ними.

Нарушение зрения

Традиционно меланомы появляются на коже, но они также могут развиваться в глазах и вызывать изменения в нашем зрении. Глазную меланому может быть трудно заметить, пока она не станет действительно запущенной, и симптомы включают нечеткость зрения, обесцвеченные пятна и увеличение количества мушек - нечетких линий, которые есть у некоторых из нас в поле зрения.

Рекомендуются регулярные осмотры глаз, поскольку они часто являются лучшим способом обнаружения меланомы глаза.

Чешуйчатые пятна

Время от времени наша кожа может становиться сухой и шелушиться, и часто не о чем беспокоиться. Но стойкие шелушащиеся пятна иногда могут быть симптомом рака кожи. Если регулярное увлажнение не решает проблему, важно обратиться за помощью к врачу.