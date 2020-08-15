Врачи научились определять скорую смерть пациентам по зрачкам: неожиданное открытие

Медики нашли способ определить скорую смерть пациента от сердечной недостаточности по глазам. Для индикатора врачи используют размер зрачков пациента.

Исследование провели врачи из Университетской больницы Китасато в Японии. Свои результаты они опубликовали в журнале European Society of Cardiology.

Для изучения своей гипотезы медики исследовали группу из 870 человек в течении двух лет. Людей поделили на две подгруппы – с маленькими и большими зрачками. Выяснилось, что люди с сердечной недостаточностью, у которых маленькие зрачки – погибали в два раза чаще, чем точно такие же пациенты, но с большими зрачками.

Также было установлено, что люди с маленькими зрачками в больницу повторно попадали в 50% чаще, чем пациенты с большими зрачками. Пациенты с большими зрачками во второй раз попадали на больничные койки только в 28% случаев.

Сердечная недостаточность – это опасное заболевание, которым страдает более 25 миллионов жителей планеты. Оно возникает в результате нарушения работы миокарда и проявляется увеличением объема межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей.

Сердечная недостаточность бывает острой и хронической. Первая обычно связана с травмами, болезнями сердца и действиями токсинов. Без быстрого и качественного лечения такая недостаточность может закончиться летальным исходом.

Хроническая сердечная недостаточность развивается постепенно, в течении длительного времени и проявляется в таких симптомах, как одышка, повышенная утомляемость, снижение физической активности и отеки.

К сожалению, современная медицина часто оказывается бессильна перед сердечной недостаточностью и почти 45% пациентов погибает в течении первого года после первой госпитализации, еще часть больных умирает в течение пяти лет после поставленного диагноза.

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