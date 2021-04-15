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Врачи из Днепра вытянули с того света семейную пару с COVID-19: лечили новым методом

Автор: Светлана Мащенко

В Днепре семейная пара, прожившая вместе 35 лет, попала в больницу с тяжелыми осложнениями после перенесенного коронавируса. Они были в настолько плохом состоянии, что перестали узнавать друг друга. Но врачам удалось совершить чудо.

Об этом в Facebook рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, где лечились супруги.

"Николай и Неля 35 лет неразлучны. Даже в город на базар всегда вместе. Первым заболел Николай. Коронавирус. Пневмония. Сатурация упала до 80, поражение легких свыше 70%. "Скорой" доставили из Желтых Вод прямо в реанимацию Мечникова", - рассказывает медик.

Через два дня стало плохо Неле, которую с похожими симптомами доставили по скорой в эту же больницу.

У женщины ферритин при поступлении достигал рекордных 3500 мг/л. Была угроза отказа почек.

Врачи предложили на консилиуме лечить супругов комбинацией противовирусной терапии с селективным блокатором янус-киназы.

Фото: Врачи из Днепра спасли семейную пару с тяжелым коронавирусом (facebook.com/rsa010963)

Рыженко говорит, что это новая методика лечения коронавирусной болезни.

В реанимации супруги провели рядом 8 дней. Из-за тяжелого состояния даже перестали узнавать друг друга. Но все сложилось - они пошли на поправку.

"Будем всегда с тобой вместе, - говорит Николай трогательно, - мы даже болеем одинаково", - добавил врач.

Ранее мы писали, что в Харькове от коронавируса умерла роженица, оставив двоих деток сиротами.

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