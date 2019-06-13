Врачи не давали шансов: в США спасли младенца весом в яблоко

В США родился самый маленький младенец, вес которого составил 245 граммов, что можно сравнить с весом яблока. Врачи предрекали ребенку скорую гибель, однако малыш оказался крепким. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Вес ребенка еще рождении вызывал подозрения, однако, несмотря на это, уже после терапии его выписали домой. Самая маленькая в мире девочка выжила, хотя медики до последнего твердили, что это невозможно.

Девочка родилась на 23-й неделе беременности в декабре 2018 года. Рождение Сайби было настолько преждевременным, что врачи посчитали ее "микронедоношенной".

"Врачи тогда говорили моему мужу, что у него есть около часу с ней и что она умрет, но тот час превратился в два, три, день, неделю...", - рассказывает мать новорожденной.

К слову, день родов женщина считает самым страшным днем в своей жизни. Из-за усложнений во время беременности врачи вынуждены были провести срочное кесарево сечение.

Почти полгода терапии, ухода и родительской надежды - и состояние маленькой Сейби больше не вызывает беспокойства врачей.

В США спасли младенца весом в яблоко (YouTube/ТСН)

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