Врач сообщила позитивные новости о последствиях коронавируса

Коронавирус может не формировать хронических осложнений при инфицировании органов человека. Украинский иммунолог Алла Волоха сообщила позитивные новости для тех, кто очень переживает заразиться COVID-19. По словам медика, после болезни все органы восстанавливаются, это касается даже легких.

Врач отмечает, что при выздоровлении можно говорить о полном исцелении. Таким образом врач опровергла заявления некоторых ученых, что вирус остается навсегда в организме человека.

"Если человек выздоровел, то он выздоровел полностью. Практически не доказано, что остаются поражения других органов и систем, которых не было ранее. Не зафиксировано данных хронического поражения легких даже в случае их тяжелого осложнения во время болезни", – рассказал иммунолог "Обозревателю".

Также врачи лечат и поражения почек, которые вызывает инфекция.

По ее словам, лечению поддаются не только легкие, но и поражения почек.

"Может развиваться почечная недостаточность, но ее тоже лечат. Случаев перехода в хроническую форму пока не фиксируют. Дольше восстанавливаются поражения нервной системы. Иногда может потребоваться не месяц и не два для восстановления нервных волокон, а полгода-год. От энцефалита, воспаление головного мозга, могут остаться последствия, но это буквально единичные случаи", – подытожила врач.

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