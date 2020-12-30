Врач сделал важное заявление о скором окончании пандемии COVID-19

Эпидемия коронавируса и количество летальных случаев от болезни пойдет на спад с февраля 2021 года, и уже к лету пандемия COVID-19 может завершиться полностью.

Об этом заявил главный врач частного медицинского центра, заведующий лабораторией иммуннореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский в своем Facebook.

Медик отметил, что за периодом экспоненциального роста (стремительного распространения) коронавирусной болезни в марте-апреле 2020-го последовал период равномерного (линейного) увеличение количества летальных исходов от COVID-19 - 4,5 тысячи-5,5 тысячи в сутки в мире, и в середине октября вновь начался период быстрого роста - 1,8 млн смертей.

По мнению доктора медицинских наук, этот опасный период с большим количеством летальных случаев уже закончился.

"На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Невзирая на все мрачные прогнозы", - подчеркнул специалист.

Врач прогнозирует с февраля активизацию до 10-12,5 тысяч летальных исходов в сутки от коронавируса с постепенным снижением к 7500 к маю.

"Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, к тому времени в лучшем случае привьют полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже приобретут естественный иммунитет", - рассказал Волянский.

Также медик добавил, что последующая волна небольшой интенсивности начнется в октябре следующего года, но количество летальных исходов "резко уменьшится".

Показатели количества смертей от коронавируса в мире (фото с Facebook-страницы Андрея Волянского)

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