Врач сделал важное заявление о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. За новостями о состоянии актрисы следят миллионы поклонников "прекрасной няни". Выдвигаются различные версии причины страшной болезни народной любимицы. Упоминаются и ЭКО, и омолаживающие процедуры, но врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал, отчего на самом деле может возникнуть рак мозга, передает "Комсомольская правда".

На самом же деле понять, отчего возникает рак мозга, пока не может никто, считает онколог.

"По опухоли никогда невозможно сказать точное время, когда она появилась. Иногда, особенно в молодом возрасте (до 40 лет) у человека сначала появляются глиомы (доброкачественные образования) в мозгу. А со временем глиома может переродиться в глиобластому (злокачественная опухоль), которая обычно развивается очень быстро", — сказал он.

Заворотнюк больна раком – врач сделал важное заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Пока определить, каким путем развивалась болезнь Анастасии, нельзя. Врачи не знают, опухоль с самого начала была злокачественной, или стала таковой потом.

Саникидзе объяснил, что каждый случай такого заболевания индивидуален. Скорость его развития и состояние больного зависят от множества факторов — расположения опухоли, скорости ее роста, возможностей организма, реакции на лечение. Все это касается и состояния Анастасии, в котором возможны улучшения.

Врач подтвердил, что актриса обращалась в госпиталь Бурденко за консультациями, правда, анонимно. Также он сказал, что опухоли головного мозга составляют всего два процента от всех раковых заболеваний.

Напомним, что ранее появились новые данные о болезни Анастасии Заворотнюк.