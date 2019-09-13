Врач сделал укол от аллергии: под Херсоном мать двоих детей гниет заживо

Женщина после укола от аллергии заболела редкой болезнью (Фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина решила участвовать в проекте "Я соромлюсь свого тіла", но ее не взяли

К украинцам обратились за помощью - под Херсоном у женщины после укола от аллергии произошел некроз подкожных тканей. Врачи поставили диагноз рецидивный панникулит Веберат-Крисчена, что является крайне редким заболеванием. 32-летняя Ольга Викторовна Хребтова из села Горностаевка сейчас в очень сложном положении - за время лечения было потрачено более 110 тысяч гривен, и мать двоих детей решила принять участие в проекте "Я соромлюсь свого тіла" на канале СТБ, однако ее анкету проигнорировали. Об этом передает "Херсон Daily" со ссылкой на журналистку из Днепра Ольгу Мережко.

Девушка решила помочь Хребтовой, которая все равно намерена отправиться на кастинг 14-15 сентября.

"Предполагаю, что редактор мог не одобрить профайл участницы, чтобы не давать ложные надежды, ибо болезнь действительно редкая и "долгоиграющая". Но я верю, что сведения про эту жуткую череду нелепых врачебных манипуляций просто потерялись в нескончаемом потоке писем с просьбами о помощи", - написала Мережко.

Больше года женщина, которая практически гниет заживо, пытается побороть болезнь - она ездит по больницам в разные города, включая Киев.

Нужна помощь - у 32-летней Ольги Хребтовой тяжелая болезнь (Фото: скрин khersondaily.com)

Мережко рассказала, что все началось в августе 2018 года, когда в амбулатории села Новодмитровка женщине сделали укол в ягодицу от аллергии. На месте введения иглы после переохлаждения организма возникло воспаление. Хирург районной поликлиники решил, что это обычный абсцесс, и назначил мазь Вишневского.

Такой метод не помог, воспаление вскрыли и отправили пациентку домой. В январе 2019-го оперировали повторно, и вновь состояние ухудшилось, ей прописали "Ибупрофен". Началась интоксикация, рвота, лихорадка, увеличились лимфоузлы. Затем были назначены процедуры УВЧ (прогревание). В месте раны образовалось затвердение очень больших размеров, которое в последующем вновь подвергали хирургическому вмешательству. До и после этого проводили множество обследований.

Этим летом в Национальном институте кардиологии им. М.Д. Стажеска в столице подтвердили страшный диагноз. В ожоговом центре в Киеве рекомендовали делать аутодермопластику, но ее так и не провели из-за того, что рана гниет, и основное заболевание находится в активной фазе.

Фото: скрин khersondaily.com

На теле (в области спины и груди) появились другие очаги воспаления. Их тоже удаляли хирургическим путем.

С мая Хребтова живет на кортикостероидах; температура тела не опускается ниже 38 градусов, начались сильные судороги конечностей. За год ей фактически отрезали ягодицу. Рана открытая, с нагноениями.

Сейчас пациентке просто делают перевязки, так как материальные возможности семьи исчерпаны.

"Помогали ей в основном друзья и односельчане. Сейчас же это крик о помощи!" - написала Мережко.

Также вся всех желающих помочь женщине опубликован номер карточки:

Хребтова Ольга Викторовна. Карта "ПриватБанк": 5168 7573 5300 8198. Телефоны (068) 267 03 86; (095) 552 52 86.

Как сообщалось ранее, в прошлом году на проект Я соромлюсь свого тіла 5 пришла пациентка Розель Хомутских, чья история шокировала всех. Добраться до клиники проекта женщине стоило неимоверных усилий, ведь огромный живот, свисающий ниже колен, практически лишил ее возможности передвигаться самостоятельно.

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