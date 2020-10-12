Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка

Киевский маньяк Алексей Волков жестоко избил девушку в Киевской области. После чего выяснилось, что 33-летняя Ольга Войтенко - не первая жертва врача и фитнес-тренера. Кроме того две девушки погибли при невыясненных обстоятельствах.

Ольгу Войтенко садист жестоко избил в своем загородном доме в Вышгородском районе под Киевом. Девушка познакомилась с ним в сети и переехала в столицу из Донецкой области. Но в отношениях возникли проблемы. Когда Ольга решила их прекратить, Волков набросился на нее с дубинкой и избил до полусмерти, пишет Obozrevatel.

Ольга Войтенко до и после нападения

После избиения Волков замотал девушку в покрывало и бросил в авто. Соседям, которые выбежали на крики, сказал, что кто-то напал на его девушку, и ее нужно везти в больницу. Тем не менее соседи вызвали полицию. У Ольги черепно-мозговая травма, выбиты зубы, переломы рук.

Еще одну жертву садиста зовут Ася Зброцкая. Она с 2014 года пыталась разобраться с ним при помощи правоохранителей, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Злоумышленник угрожал облить кислотой ее ребенка и сжег автомобиль. Тем не менее Волков гулял на свободе, продолжая калечить женщин.

Ася Зброцкая, жертва Волкова

Андрей Небытов, начальник полиции Киевской области, рассказал, что география действий маньяка очень обширна, но несколько преступлений он совершил в Киеве. Полиция работает над тем, чтобы объединить все дела в одно.

Кроме того, Волкова проверяют еще по двум статьям - доведение до самоубийства, и, возможно даже, убийства.

"Наш подозреваемый может быть причастен как минимум к доведению до самоубийства девушки в 2016 году. А возможно - и к убийству. Сейчас мы проводим следственные действия и ищем свидетелей", - уточнил Небытов.

Одну из них зовут Виктория Манкевич. Девушка погибла в Киеве в 2016-м, якобы выбросившись из окна. Но родные в версию самоубийства не верят.

Погибшая в 2016 году Виктория Манкевич

Кроме Ольги Войтенко и Аси Зброцкой еще несколько девушек помогают следствию.

Сейчас Волков в Лукьяновском СИЗО, и он отказывается сотрудничать со следствием.

Алексей Волков

Напомним, что про злодеяния фитнес-тренера стало известно после избиения Ольги Войтенко. Он нанес девушке тяжелые травмы.

Кто желает помочь Оле Войтенко, которая оказалась в очень трудном положении, карта ПриватБанка 5168 7422 0391 407, Трушкина Алевтина Николаевна - мама Ольги.

Ранее мы писали, что в Киеве маньяк караулит девушек под подъездом. Стало известно, в каких местах он "охотится".