Врач развеяла миф об ангине и антибиотиках: очень важная информация

Откуда берется ангина

Острый тонзиллит или ангина может быть вызвана многими вирусными (Эпштейна-Барр (мононуклеоз), аденовирусы, энтеровирусы, грипп А и Б и парагрипп), бактериальными (включая стрептококк группы А (СГА)) и иногда грибковыми патогенами (Candida). Также не стоит забывать о более редких болезнях, как-то дифтерия, корь, туляремия, гонорея и другие.

Согласно статистике стрептококковый тонзиллит встречается всего в 5-15% случаев у взрослых и 20-30% - у детей.

"Здесь следует отметить, что у малышей до 3-х лет острый тонзиллит СГА случается крайне редко! Чаще всего - это маленькие пациенты в возрасте от 5-15 лет", - говорит врач.

Итак, если мы видим, что у ребенка или взрослого человека температура тела выше 38 градусов, отсутствуют кашель и насморк, болезненные и увеличенные переднешейные лимфатические узлы, отек и экссудат на миндалинах - можем заподозрить острый тонзиллит СГА.

Но лишь заподозрить. Чтобы подтвердить диагноз целесообразно выполнить стрептатест (быстрый и простой для выполнения тест, который подтвердит или опровергнет наличие СГА).

"Если стрептатест положительный - необходима рациональная антибиотикотерапия, которую назначает только врач. Если экспресс-тест на СГА оказался отрицательным, а врач видит выше упомянутые симптомы, нужно выполнять мазок из зева на флору и чувствительность к антибиотикам", - говорит специалист.

Врач подчеркивает: периодически всех обследовать на наличие СГА не нужно. Поскольку часто этот возбудитель обнаруживают у здоровых лиц и это не имеет клинического значения.

"Почему акцентируем внимание на СГА? Такие тонзиллиты могут иметь тяжелые осложнения в дальнейшем (ревматическая лихорадка, гломерулонефрит и др.), поэтому требуют своевременного и правильного лечения. Итак, подытожим: "красное горло", "рыхлое горло", высокая температура тела, налеты на миндалинах - это еще не повод к приему антибиотика", - резюмировала врач.